В Шымкенте увеличат численность транспорта инватакси

В Шымкенте увеличат таксопарк инватакси. Сейчас на Шымкент, с численностью населения больше миллиона человек, рассчитано всего 28 машин, теперь же их будет 34.

На новый транспорт выделят дополнительные 15 миллионов, к уже имеющимся 124, которые тратят на обслуживание автомобилей.

Правда, решит ли увеличение автопарка на 6 машин проблему с инватакси в городе неизвестно. Проблемы были и раньше, машин не хватает. А между тем они перевозят 575 пассажиров.

Также в Шымкенте отказались от социального такси. Теперь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата выделят средства на транспортные расходы.

«Были нарекания на поставщиков, что они не своевременно приезжали. Машины ломались, вот эти все наши пробки. И сделали эквивалентно денежным средствам», — говорит Майра Карибаева, руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами.