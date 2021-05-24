Футбольная площадка открыта для всех, кто желает заняться спортом и вести здоровый образ жизни.

В рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» при спонсорской поддержке депутата Туркестанского областного маслихата, члена фракции партии, предпринимателя Габидена Капалбаева в селе Кенестобе Байдибекского района сдали в эксплуатацию современную открытую площадку для мини-футбола.

В церемонии открытия футбольной площадки приняли участие первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев, главный имам области Еркебулан Каракулов, которые поздравили сельчан со знаменательным событием и выразили благодарность народному избраннику за условия, создаваемые для подрастающего поколения.

После торжественной церемонии перерезывания ленты аксакалы села дали свое благословение, а молодежь организовала соревнования по футболу.

Для местной молодежи, которая очень любит играть в футбол, это прекрасный подарок.

