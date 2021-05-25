В рамках проекта «Молодежная лига Шымкента» с 1 марта 2021 года стартовали спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, шахматы).

Сначала прошли финальные игры по баскетболу, определились чемпионы. По итогам игры 1 место заняла специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках имени М.Х.Дулати. 2 место занял ІТ лицей №9 имени О.Жолдасбекова, 3 место — средняя общеобразовательная школа №28.

Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан пожелал участникам успехов и поздравил команды с победой.

Торжественная церемония награждения команд-победителей состоится 1 июля на центральном стадионе имени Кажымукана.