Стартовал прием заявок на соискание Национальной Премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «URKER — 2021».

К участию в Премии приглашаются республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.

Приём заявок осуществляется с 17 мая по 15 июня 2021 года.

Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 1 ноября 2020 года по 1 июня 2021 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет- ресурсе либо выйти в радиоэфире.

Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте Премии — urker-awards.kz по 11 номинациям:

Лучшая фотография года

Лучший репортаж года

Лучший аналитический материал года

Лучшее журналистское расследование года

Лучшее интервью года

Лучший познавательный материал года

Лучший проект на радиостанции

Лучший новостной портал года

Лучшая газета года

Лучший журнал года

Лучший материал, посвящённый 30-летию Независимости

В этом году в качестве новшества организаторами представлена номинация, в которой будут рассмотрены материалы, посвящённые становлению Казахстана в период Независимости.

Оценивать работы будет независимое жюри Премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты из Азербайджана и Германии.

Победители престижной Премии становятся обладателями памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Национальная Премия «Уркер» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.