Свыше 100 нарушений карантина с начала года выявлено в Арысском районе Туркестанской области, передает Polisia.kz.

Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области мобильными группами проводятся регулярные профилактические и разъяснительные работы.

Во время очередных отработок в зоне отдыха, расположенного возле дачного массива города Арысь, стражи порядка выявили факт проведения местным жителем своего дня рождения. В связи с нарушением карантинного режима и несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм в отношении владельца заведения полицейские собрали материалы по ст. 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.

Кроме того, на одной из улиц районного центра участковые инспекторы полиции обнаружили частный дом, в котором молодые люди организовали выпускной вечер. На мероприятии прощания выпускников собралось более 50 приглашенных гостей.

За нарушение карантина хозяин дома будет привлечен по ст. 425 КоАП РК. Всего с начала года сотрудники полиции выявили в Арысском районе более 100 нарушений карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Из них 15 фактов организации и проведения семейных и свадебных мероприятий.