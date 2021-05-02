Примерно в два часа дня со двора дома, расположенного в микрорайоне Верхний Отырар, вышла трехлетняя Мариям и исчезла…

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На поиски ребёнка вышли десятки неравнодушных шымкентцев.

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К поискам подключился весь личный состав полиции, спасатели, волонтеры.

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К счастью, все обошлось. Девочку живой и здоровой передали родителям.

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«2 мая 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница 1999 года рождения с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.

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Для установления местонахождения девочки начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.

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В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.

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Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона «Отырар» и доставили ее домой к родителям.

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В свою очередь, родители девочки выразили искреннюю благодарность шымкентским полицейским», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.