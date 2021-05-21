В Шымкенте есть место, постоянные обитатели которого жестокие преступники, на их совести сотни искалеченных судеб и человеческих жизней.

Женская колония ИЧ 197/4. У каждой из заключенных своя правда и судьба. Героиня нашего материала убила троих человек, причину называет открыто.

«Убивала ради денег, чтобы собрать деньги на операцию».

На вид женщине больше пятидесяти. Получила 28 лет строгого режима. Уже прошло 16! За решетку попала вместе с мужем. Супружескую пару обвинили в заказном убийстве, все убийства она совершала за плату.

«Меня сподвигло на убийство чувство корысти и денег. Деньги нужны были на операцию сыну, на одну мы их собрали, а вот на другую нужно было 300 тыс. Евро. Мы знали с мужем, что нам дадут срока. Но, я себе сказала, я пойду на все, но сына спасу», — говорит осужденная.

Сейчас женщина отбывает свой срок в колонии для женщин ИЧ 167/4. Здесь она работает и свободного времени хватает только на сон. Это дает силы не сойти с ума, говорит женщина.

Смертельная тройка

Подельником в страшном деле стал муж, он то и сдался спустя 3 года. Все это время они убивали бизнесменов по заказу. Первую жертву убили, когда мужчина отдыхал на природе.

«Первая жертва была убита на природе. Они выпивали и жертва когда осталась одна, я из кустов следила, потом прицелилась и попала ему в затылок, потом убежала, и там у меня когда осталась наедине началась истерика, но уже было поздно. Я убивала ради денег. К слову, киллером меня никто не называл никогда. Оружие тогда покупала на черном рынке, заказ принимала через других людей, кто они следствие не установило, а я забыла, кто заказчики», — говорит женщина.

Убийство в упор

Вторую жертву она убила через год, пуля попала в легкое, выстрелила когда мужчина выходил из дома. Третью жертву заключенная застрелила в упор в подъезде.

«Третью жертву я убила в упор. Он зашел в подъезд, я его окликнула и выстрелила в упор. Попала я в голову, точнее в лоб, выстрел был не точный, так как отдача была. Но попала», — говорит осужденная.

Убитые приходят во сне

Сына женщина спасла, ему сделали операцию, какой ценой родители нашли деньги, сын узнал уже спустя годы, когда родителей закрыли за решетку.

«Сын ничего не знал, мы скрывали все. Позже спустя три года, мой муж пошел и сдался. Потом забрали и меня, а когда меня привезли в тюрьму, я спала три дня. Это было мучение, я дышать не могла, мне было плохою. Убитые мной люди приходят во сне. Я осознавала, что сидеть буду долго, что хотя бы какая-то часть совести будет чиста. Потом узнал сын, он приехал и узнал все в день приговора, он был в шоке. Нас заводят в зал суда, а там он, я чуть не умерла. Я хоть и все и осознала, но вот это раскаяние будет до конца дней. Просто так не уйдет! С этим мне нужно жить», — рассказывает женщина.

Вместе с женщиной подельником пошел ее супруг. Ему назначили 26 лет строгого режима, а киллеру 28.