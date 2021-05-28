Минувшая ночь для жителей одного из домов в микрорайоне Север выдалась беспокойной.

Примерно в час ночи к многоэтажке подъехали несколько экипажей полиции.

По инсайдерской информации, на 4-ом этаже дома была гуляла шумная компания. В это время, якобы, один из участников застолья, по непонятным причинам, взял маленького ребенка и пытался выбросить его в окно.

Полицию вызвали обеспокоенные соседи, они же и рассказали о том, что малыша хотели выбросить с 4 этажа.

Полицейским удалось скрутить двух мужчин, на них набросились с кулаками и пинками местные жители.

Остальные закрылись в квартире и долгое время не открывали дверь. Пришлось вызывать спасателей. Благо, взламывать не пришлось. Хозяйка квартиры сама открыла дверь. По ее словам, у них произошел семейный скандал.

Правоохранители убедились, что с ребенком все в порядке.