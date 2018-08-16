На юге страны наблюдается переизбыток трудовых ресурсов.

Как считают специалисты, это довольно конкурентное преимущество и может решить дефицит рабочей силы в других регионах Казахстана. Только с начала года на север страны уехали 188 семей. При этом за 12 месяцев прошлого года число переселенцев из Туркестанской области составило 193 семьи. Об этом сообщили представители управления координации занятости и социальных программ.

Каждому члену семьи предусмотрены подъемные в размере 76 тысяч тенге. Также семья получает деньги на оплату аренды жилья и коммунальных услуг. Эти деньги можно получить как единую выплату и приобрести на них жилье. Те, кто решил сменить прописку, на севере устраиваются педагогами, врачами и занимаются сельским хозяйством.

Нуржан Нурашев, главный специалист областного отдела миграции управления координации занятости и социальных программ: «Наши земляки удивляют северян свой предприимчивостью. Дело в том, что переселенцы с юга трудолюбивые, они не ограничиваются одной работой. А стараются, если есть постоянная работа, заняться еще скотоводством или земледелием. Средний возраст переезжающих — 30-40 лет. Если молодежь сначала идет в госучреждения, то более взрослые люди пытаются заняться собственным делом».

Жанат Тохтарбай