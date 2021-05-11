В онкологическом центре Шымкента с целью выявления рака на ранней стадии скрининговые исследования проводятся качественным и уникальным методом.

Для раннего выявления опухоли в матке в цито-гистологической лаборатории центра проводится всестороннее обследование и полный анализ взятой у пациентки пробы.

Работа по подготовке проб в цито-гистологической лаборатории состоит из нескольких этапов.

В первую очередь женщины, пришедшие на скрининг, проходят осмотр в поликлинике, где для проведения анализа берётся мазок из шейки матки. Его медицинские работники помещают в специальный контейнер и доставляют в цито-гистологическую лабораторию онкологического центра.

С помощью автоматизированного аппарата в цито-гистологической лаборатории медицинские специалисты в течение 1,5 часов обработают мазок и подготавливают необходимый анализ.

По словам заведующей цито-гистологической лабораторией Татьяны Тихоновой, на анализ уходит 1,5 часа с момента приёма на скрининг методом жидкостной цитологии и до выдачи препарата для просмотра.

– На первом этапе исследования цитологии мы берём анализы у специалистов поликлиники и последовательно отмечаем пробы в пробирке специальным порядковым номером. Затем материалы в трубке помещают в аппарат и встряхивают. На следующем этапе проводится обогащение клеточного состава. Этот сгусток разбивается до жидкого состояния и пробирка ставится в основной аппарат. Там с помощью компьютера через автоматизированную программу начинается процесс нанесения клеточного материала на стекло, экспозиция клеток. Через определенное время прибор сам окрашивает стекло. Затем уже идёт процесс просмотра под микроскопом, — рассказывает заведующая цито-гистологической лабораторией.

По словам заведующего лабораторией, цитологическое обследование может выявить не только рак, но и все виды гинекологической патологии на ранней стадии.

Стоит отметить, на сегодняшний день медицинские организации в Шымкенте внедряют цифровизацию.

Лабораторные работы, оценка деятельности врачей, методы лечения и многое другое, работают на основе информационных технологий.