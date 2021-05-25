Сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о положительной динамике в развитии эпидситуации в стране и охвате населения вакцинацией против КВИ.

«На сегодняшний день использовано порядка 3,0 млн доз вакцины, из них 1-компонентом привито 2 015 053 человека, что составляет 20% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 949 802 человека», — привёл такие данные глава Минздрава.

Он отметил, что на сегодня в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 320 тысяч первого компонента и 650 тысяч – второго компонента.

Поставки вакцины осуществляются согласно графика.

Что касается эпидситуации, он обратил внимание на уменьшение количества больных, находящихся на лечении — с 38 тысячи по состоянию на 15 мая до 32 тысяч человек на 25 мая, в том числе количество больных находящихся на стационарном лечении снизилось с 14 до 12 тысяч больных, на амбулаторном лечении с 24,5 тысяч до 20 тысяч больных.

О наметившейся тенденции стабилизации эпидситуации говорит и тот факт, что c 5 мая число выздоровевших от COVID-19 больных за сутки превышает число заболевших за сутки.

Министр напомнил, что для повышения охвата вакцинацией местным исполнительным органам необходимо принять меры по увеличению охвата вакцинацией и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения.