В сети появилась информация о том, что найдено тело ребенка в Туркестанской области, передает Otyrar.kz

В полиции Туркестанской области пояснили, что трагедия произошла в селе Аксукент.

«19 мая текущего года в 19:30 в Сайрамское РОВД поступило сообщение о том, что в канаве, через который проходит вода по одной из улиц села Аксукент, обнаружено тело ребенка-подростка. Полицейские Сайрамского РОВД сразу же зарегистрировали данный факт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что он был обнаружен в районе канавы, расположенной примерно в 500-600 метрах от дома ребенка. Им оказался местный житель Сайрамского района. На сегодняшний день сотрудниками Сайрамского РОВД проводится досудебное расследование», — пояснили в ведомстве.

В полиции Туркестанской области призывают не распространять недостоверную информацию.

Шуддин Саидов