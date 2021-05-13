13 апреля по инициативе акима города Шымкент Мурата Айтенова в центральной мечети было организовано мероприятие «Рамазан қайырымдылық айы», где 1000 семей получили продуктовые корзины. Так начались благочестивые дела священного месяца.

В Шымкенте во время священного месяца Рамадан в этом году было организовано множество благотворительных мероприятий. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК и главного государственного санитарного врача города Шымкент была реализована инициатива по распределению нуждающимся и многодетным семьям продукты питания вместо традиционно проходящих массовых ифтаров.

В период с 13 апреля по 12 мая 2021 года в рамках благотворительного мероприятия, инициированной акимом города «Рамазан қайырымдылық айы», предпринимателями оказана поддержка в мечетях города «Акмешит», «А.Каттани», «Ал Билал», «Нур-тобе», «Байгут баба», «Сайрам жами», 11 180 семей получили продукты питания.

Кроме того, в мечетях на территории города при поддержке неравнодушных граждан были розданы продукты питания 21 320 семьям. На благотворительных мероприятиях оказывалась помощь всем нуждающимся семьям.

Помимо этого, представительство ДУМК по городу Шымкент при содействии граждан-спонсоров, неравнодушных жителей в течение месяца Рамадан ежедневно доставляли горячее питание в 32 мечети города, а также корзины на ифтар по адресам 42 255 жителей.

В целом, в течение месяца на территории города при содействии граждан-спонсоров, неравнодушных жителей нуждающимся и многодетным семьям были розданы 32 500 продуктовых и 42 255 корзин на ифтар.

Жители города были полностью информированы о мероприятиях, организованных в честь месяца Рамадан, через средства местных СМИ и социальных сетей.