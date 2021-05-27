Он всплыл недалеко от тоннеля на Колосе, где его и заметили очевидцы.

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Тело, по всей видимости, недолгое время провело в воде. По инсайдерской информации, покойник азиатской внешности, около 30 лет.

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На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и спасатели. Утопленника уже достали из воды. Теперь его предстоит опознать.

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Причины гибели мужчины пока неизвестны. Есть предположение, что произошел трагический несчастный случай на воде: мужчина был в одних плавках. Возможно, он неудачно нырнул, ударился головой и исчез под водой.

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Полицейские в настоящее время уточняют информацию по поводу инцидента. В ближайшее время стражи порядка предоставят комментарий. @police_shymkent