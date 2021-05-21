Сегодня депутаты Шымкентского городского маслихата, инициативная группа из числа членов Общественного совета и представители СМИ ознакомились с проектом и утвержденным местом нового ипподрома.

Согласно генеральному плану города, современный ипподром будет построен в жилом массиве Бозарык. Его площадь составляет 39 гектаров. На новом объекте планируется строительство искусственной беговой дорожки с покрытием, тренировочной площадки, площадка для проведения соревнований по конному спорту, крытой трибуны, конюшни, ветеринарно–профилактический пункт, а также складские помещения для кормов и автостоянки вместимостью 310 машин.

Строительство ипподрома начнется в этом году и планируется завершить в марте 2022 года. Данный проект, как и обещала компания BI Group, реализует за счет собственных средств, как социальный проект. К строительным работам будут привлечены около 200 человек из 10 местных компаний.

Председатель Общественного совета Н. Бухарбаев для контроля качества строительства нового ипподрома предложил создать специальную комиссию из числа активных групп. Иными словами, члены комиссии могут высказать свои требования и предложения касательно строительства ипподрома. Это предложение было поддержано реализующим проект компанией BI Group.

Стоит отметить, нынешний ипподром, расположенный по проспекту Байдибек би, будет перенесен на новое место.