Полицейские нашли трехлетнего мальчика, убежавшего из дома в Туркестанской области, передает Polisia.kz.

Примерно в 04.30 часов сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайского РОП в одном из парков заметили трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых. Стражи порядка пытались расспросить малыша, почему он гуляет один и где живет. Однако получить внятного ответа им не удалось. Полицейские доставили ребенка в отдел полиции и накормили. Чтобы установить адрес проживания, сотрудники в течение шести часов осуществляли подворный обход близлежащих территорий, показывая прохожим фото ребенка.

В результате около 11.00 часов дня инспектор ювенальной полиции встретил по дороге женщину, разыскивавшую мальчика. Местная жительница оказалась родной тетей пропавшего. При проверке установлено, что малыш выбежал из дома среди ночи, когда все спали.

О пропаже ребенка мать узнала только утром. Самостоятельные поиски родителей не дали результатов и они обратились за помощью в полицию. В свою очередь тетя мальчика поблагодарила сотрудников полиции Жетысайского РОП. – Большое Вам спасибо за то, что нашли и благополучно вернули нам пропавшего мальчика. Сегодня в нашем мире происходят разные случаи. Мы испугались, но хорошо, что все закончилось благополучно. Тысяча благодарностей стражам порядка, которые днем и ночью работают и охраняют наш покой!, – выразила признательность полицейским жительница района.