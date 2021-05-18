В поисках укола, обходить поликлиники казахстанцам больше не придется.

Второй компонент Спутника станет доступным. На базе карагандинского фармзавода планируют произвести еще миллион двести тысяч доз вакцины Спутник V. В прививочных пунктах уже использовали два миллиона шестьсот тысяч доз вакцины, большая часть из которых — первый компонент.

«Поставки вакцины осуществляются согласно графику. 14 мая на КФК комплекс поступила субстанция для выработки «Спутника V», в настоящее время осуществляется поэтапное производство 1,2 млн. доз вакцины. Также до конца месяца ожидается дополнительная поставка казахстанской вакцины QazVac и Hayat Vac», — говорит Алексей ЦОЙ министр здравоохранения РК

Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения четко определиться с интервалами между вакцинациями — спустя 21, 45 или 90 дней.

«Министерству здравоохранения РК необходимо четко определиться с интервалом между введением первого и второго компонентов вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и других вакцин. Реагировать на запросы и пожелания населения», — говорит Аскар МАМИН премьер-министр РК.

Почти месяц во всех регионах страны работает приложение Ashyq. Оно помогло выявить 1 867 казахстанцев с коронавирусной инфекцией, которые нарушили режим самоизоляции. 37 зараженных пытались попасть на внутренние перелеты.

«В пилотном режиме в аэропортах с 12 мая Нур-Султана и с 21 мая – Алматы также используется приложение «Ashyq», что позволило выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста. В целом, с момента внедрения приложения были выявлены 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1 389 контактных лиц», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

К приложению подключены около 6 тысяч предприятий страны, 428 из них в Шымкенте. С помощью приложения в городе выявили 25 граждан красного и 87 желтого цветов, свободно разгуливающих по городу в то время как должны быть дома. С начала пандемии в Шымкенте зарегистрировано 10 тысяч 931-ин случай заражения коронавирусом. Большая часть из них выздоровели.

18-го мая зарегистрировано 30 случаев заражения COVID-19. Из них 24 симптомные, 6 бессимптомные. Лечение получают 1 269 человек, из них 940 находятся на домашнем карантине. В амбулаторных условиях находятся 2 тысячи 620 граждан, контактировавших с инфицированными COVID-19, последние 14 дней

Вакцину от коронавирусной инфекции получили 163 тысячи шымкентцев. Вторым компонентом привились 66 тысяч горожан.

«Жители Шымкента активно получают вакцину против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцинировано более 30% от подлежащего вакцинации контингента, Шымкент лидирует по данному показателю», — говорит Мурат АЙТЕНОВ, аким г.Шымкента

Вакцину шымкентцы могут получить в 43 стационарных и 25 передвижных пунктах.