В социальных сетях пользователи распространяют сообщение о том, что вакцины от COVID-19 вызывают смерти и способствуют сокращению населения. Это неправда, пишет stopfake.kz.



Подобные сообщения в социальных сетях появились после публикации видео тайско-немецкого микробиолога Сучарит Бхакди. 72-летний ученый сейчас на пенсии. В 2020 году он не раз выступал с идеями о пандемии коронавируса, которые противоречили научным фактам и были опровергнуты.



В 40-минутном ролике, который был опубликован в апреле 2021 года, Бхакди утверждает, что маски неэффективны в борьбе с пандемией, тест ПЦР использовался для устрашения, а «вакцины от COVID могут вызвать глобальную катастрофу и истребление населения».

Об эффективности масок и о том, как проводится ПЦР, Stopfake.kz рассказывал ранее. Остановимся на высказывании о смертельной опасности вакцин.

Бхакди говорит в видео, что вакцины Pfizer и Moderna могут убивать людей, вызывая аутоиммунные реакции.

«Пакеты» матричной РНК (мРНК) — генетические нити на снимках Pfizer и Moderna, которые говорят вашему телу, как защищаться от коронавируса — не покидают кровоток и могут заставить вашу иммунную систему атаковать здоровые клетки», — сообщает Бхакди.

Это неправда, эксперты уже опровергали подобные заявления. На самом деле это работает так: нити мРНК программируют клетки на производство белков-шипов, подобных тем, которые находятся на поверхности коронавируса. Организм распознает эти белки как захватчиков и вырабатывает антитела, чтобы блокировать их. Эти антитела предотвращают заражение коронавирусом в будущем.

Вакцина Johnson & Johnson, по словам Бхакди, вызовет высокую смертность от тромбов.

В середине апреля вакцинирование препаратом Johnson & Johnson было приостановлено после того, как у 6 женщин из почти 7 миллионов вакцинированных был обнаружен редкий вид тромбов. Однако 23 апреля вакцинацию возобновили, поскольку было установлено, что данный побочный эффект возникает крайне редко. При этом женщин моложе 50 лет предупреждают об этих рисках.

«Обзор всех доступных на данный момент данных показывает, что известные и потенциальные преимущества вакцины J&J / Janssen COVID-19 перевешивают известные и потенциальные риски», — говорится на сайте ЦКЗ.

Исследования, подтверждающие безопасность вакцин, о которых говорит Сучарит Бхакди, доступны онлайн. Например, на правительственном сайте о безопасности вакцин, на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США и на сайте Института по изучению безопасности вакцин, на сайте Центра по контролю за безопасностью вакцин.

На данный момент Всемирной организацией здравоохранения зарегистрировано 6 вакцин от SARS-CoV-2.

«Вакцины являются важнейшим средством борьбы против COVID-19, и появление столь большого числа успешных вакцин-кандидатов, достигающих этапа разработки, крайне обнадеживает. Ученые всего мира в максимально оперативном режиме взаимодействуют между собой, разрабатывая инновационные тест-системы, лекарственные препараты и вакцины, которые в совокупности должны спасти жизни людей и положить конец нынешней пандемии», — говорится на сайте ВОЗ.