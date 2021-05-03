В социальных сетях распространяется видео с автомобилем скорой медицинской помощи.

Объезжая «кольцо» на въезде в Туркестан, неотложка на несколько минут превратилась в караоке, из неё доносились громкие звуки песен.

Корреспондентам «Отырар TV” удалось выяснить, что инцидент произошёл 30 апреля. Автомобиль скорой помощи принадлежит Арысской центральной районной больнице.

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В момент, когда «скорую» сняли на видео очевидцы, пациента в ней не было. Бригада скорой помощи доставила 81-летнего пациента домой в Кентау в село Карашык и возвращалась обратно.

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Однако это не послужило смягчающим обстоятельством, не растрогало руководство больницы и извинение водителя скорой медицинской помощи. Мужчину уволили за нарушение трудового законодательства.

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Напомним, служба скорой медицинской помощи разделена на четыре категории срочности. Первые три отнесли к скорой помощи, а четвертую – к неотложной.

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Уволенный водитель работал в бригаде, которая относилась к четвёртой категории. Медики выезжают на вызовы, когда состояние пациента, вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.