Серийный мошенник из Туркестанской области задержан в Алматы, передает Polisia.kz.

В настоящее время в Алматы раскрыто три факта мошенничества, совершенных жителем Туркестанской области.

– Злоумышленник среди своих знакомых распространил слух о возможности приобрести автомашину Kia Rio 2014 года за 937 тысяч тенге и телефон iPhone 12 Pro вместе с наушниками AirPods всего за 462 тысячи тенге. Такому заманчивому предложению поверили трое из окружения подозреваемого. Они обещанного не получили и обратились с официальным заявлением, – информировал начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 п.4 УК РК. Подозреваемый задержан. К слову, в прошлом у несостоявшегося коммерсанта уже была судимость по аналогичной статье. В 2015 году приговором суда он был лишен свободы на четыре года и восемь месяцев.