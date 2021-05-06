Жертв финансовой пирамиды ТОО “Astex.kz” и ТОО “ACD Technology” разыскивает полиция Алматы, сообщает Polisia.kz.

27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “Astex.kz”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

– В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО “Astex.kz” от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО “MUDARABAN CAPITAL”. Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО “Astex.kz” и ТОО “ACD Technology” переводились денежные потоки от вкладчиков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание.

В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО “Astex.kz” и ТОО “ACD Technology”.

– Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00, – резюмировал Абдрахманов.