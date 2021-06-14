Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day).

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Блогер — человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Это уже стало профессией, представители которой неплохо зарабатывают. Пора уже закрепить этот день, как День работника блогосферы.