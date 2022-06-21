Больше 900 наркозависимых стоят на учете в Шымкенте

Сегодня в Центре психологического здоровья провели День открытых дверей. В этих стенах реабилитацию прошли тысячи шымкентцев. Среди них и 42-летняя героиня нашего материала.

Употреблять героин 42-летняя Азиза перестала шесть лет назад. От тяжелого наркотика женщина была зависима больше шестнадцати лет. Попробовать запрещенные вещества Азиза решилась после смерти мужа. Говорит, что это было ее осознанное решение, и таким образом она пыталась избавиться от стресса. Однако, наркозависимость вызвала у женщины серьезные проблемы со здоровьем и финансовые затруднения. Завязать с пагубной привычкой женщине удалось с помощью врачей.

Азиза (имя изменено):

«Были конечно слезы, вопли. Ездили даже лечиться в Кыргызстан, какие только клиники в Казахстане не пробовали. Даже в Санкт-Петербург я ездила, там два месяца лечилась. Положили, но это оказывается не уходит просто так. Самосознание наркозависимому человеку нужно, чтобы у тебя ничего не осталось. Я благодарю Аллаха, живу, радуюсь, ем. Раньше в день я тратила 40-50 тысяч на наркотики, сейчас эти деньги я трачу на салоны, косметику. Я всем молодым наркозависимым людям предлагаю бросить синтетику».

Наркомания стала глобальной проблемой всего мирового общества. В центре психического здоровья Шымкента сегодня провели круглый стол по борьбе с употреблением наркотиков. На сегодняшний день только в Шымкенте числятся более 900 наркозависимых. Есть среди зависимых несовершеннолетние дети и женщины. Избавиться от пагубной привычки можно только добровольно, считают врачи.

Людмила Маджуга, нарколог ГКППХВ «Центр психического здоровья» УЗ г.Шымкента:

«Мы им полный курс дезинтоксикации проводим в нашем отделении и помогаем им если есть проблемы со сном. Прописываем им антидепрессанты. То есть во время курса лечения мы назначаем антидепрессанты, которые нужны нашим пациентам. Полный курс лечения они получают у нас. В дальнейшем они переходят на поддерживающую терапию, в виде типичных нейролептиков и антидепрессантов. Они включаются в психотерапевтическую группу. Вот основной вид лечения».

Рассказать о профилактике наркомании пришли и полицейские. По данным правоохранителей, в этом году было заведено около 170 уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Было изъято больше 50-ти килограммов гашиша, марихуаны и синтетики. Чаще всего наркотики распространяют люди среднего возраста, а также молодежь.

Бауыржан Карбеков, старший оперуполномоченный управления по противодействию преступности ДП г.Шымкента:

«У нас на постоянной основе проводятся ряд мероприятий с начала года. Например, мы провели более 300 мероприятий для студентов высших и средних учебных заведений. Провели семинар совещание, круглый стол, а также день открытых дверей для учащихся, студентов, молодежи. Целью мероприятии является профилактика наркомании среди наших горожан».

Каждая следующая доза может стать последней. Наркотики разрушают судьбы и наркоманов и распространителей.