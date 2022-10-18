ДП Шымкента заключил меморандум с реабилитационным центром «Ренессанс»

Департамент полиции города Шымкента и частный реабилитационный центр «Ренессанс Шымкент» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в профилактике наркомании.

В рамках меморандума стороны намерены совместно проанализировать ситуацию с наркоманией в городе, стабилизировать ее и активизировать профилактическую работу.

В своем выступлении руководитель Центра Рахат Абилов отметил:

«Мы рады принятию данного меморандума и уверены, что наше сотрудничество даст свои результаты. Правоохранительные органы должны понимать, что своевременная профилактическая работа может спасти и защитить большое количество жизней. Мы должны быть в подавляющем большинстве, чтобы не допустить увеличения числа наркоманов», — сказал он.

Старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента майор полиции Бауыржан Карбеков:

«Сегодня в городе ведется большая работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни для подрастающего поколения. В проводимой работе, безусловно, особая роль принадлежит как всем государственным органам, так и неправительственным организациям. В связи с этим, если мы все вместе будем работать над этим, то обязательно будет результат», — заключил он.

Такие меры по борьбе и профилактике наркомании проводятся в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своем послании народу Казахстана президент заявил, что большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. По его словам, за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз.

«Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что нужно разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.