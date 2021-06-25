В Шымкенте 4557 граждан имеют возможность приватизировать арендное жилье из государственного жилищного фонда.

Жилье может быть приватизировано с согласия совершеннолетних членов семьи и с учетом прав несовершеннолетних путем оплаты остаточной стоимости.

Руководитель городского управления жилья Азамат Рысжанов на очередном приеме жителей разъяснил порядок приватизации.

Количество арендного жилья, подлежащего приватизации, составляет 4457 квартир. В частности 5 жилых домов в микрорайоне Нурсат, 2 жилых дома по улице Желтоксан, 1 жилой дом по Каратюбинскому шоссе, 1 жилой дом по улице А.Молдагуловой, 71 коттедж (на 193 семьи) расположен в микрорайоне Достык.

Приватизируемые квартиры — это жилье построенное до 2016 года, то есть до введения в действие государственной программы «Нұрлы жер».

Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях», «Правилами приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» и стандартом государственной услуги «Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда» Министерства национальной экономики РК.

С 2020 года приватизация жилища из государственного жилищного фонда осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz. Для получения данной услуги граждане и совершеннолетние члены семьи должны иметь (ЭЦП) электронно-цифровую подпись.

По городу Шымкент с начала года для получения государственной услуги «приватизация жилья» в электронном виде заявки подали 123 человека. Из них: 92 заявки были одобрены и квартиры были переданы в личную собственность граждан. В настоящее время по остальным принятым документам проводятся работы по приватизации.

Получить информацию о том, подлежит ли жилье приватизации или нет, можно, обратившись в управление жилья города Шымкент. Справки по тел: 8 (7252) 56-62-89