В дежурную часть УП г. Туркестан обратилась местная жительница о том, что некий знакомый обещал помочь ей приобрести авто из России по низким ценам.

Войдя к ней в доверие, аферист выманил у потерпевшей около 700 тысяч тенге и исчез, передает Polisia.kz.

Однако ни машины, ни возврата денег женщина не дождалась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.