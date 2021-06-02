C 31 мая 2021 в воздушную гавань Шымкента посетителей пускают по приложению «Ashyq».

Пассажиры с желтым и красным статусом не допускаются. Использование «Ashyq» — это дополнительная гарантия безопасности для пассажиров и персонала.

«Перед подготовкой к участию в проекте аэропорт посетила рабочая комиссия во главе с санитарным врачом на транспорте Министерства здравоохранения РК Жанар Уразалиной. Палатой предпринимателей г. Шымкент было оказано содействие аэропорту в получении QR-кода, проведена разъяснительная работа по использованию «Ashyq», проведен тестовый режим работы приложения и QRкода. По результатам комиссии Жанар Уразалина выразила благодарность и отметила хорошую подготовку и готовность аэропорта к участию в проекте «Ashyq», — говорит начальник отдела Палаты предпринимателей г. Шымкент Майя Исаева.

Всего в Палату предпринимателей подано свыше 1000 заявок, на сегодняшний день выдано 573 QR кода. Каждый участник, прошедний тестовый период в 7 дней, направляется в акимат для размещения на официальном сайте. Количество размещенных составляет 454 участника проекта «Ashyq», 20 из которых вошли в качестве добровольцев. Это вузы (ЮКГУ им.М.Ауезова, педагогический университет, мед.колледж, мед.академия, Университет дружбы народов), воинские части, гос.органы (ДВД г.Шымкент, управление здравоохранения), гостиницы (отель Rixos Khadisha Shymkent, MGM, Эдем) и промышленные предприятия (ТОО «KARLSKRONA LC AB», ТОО «АППАК» ), и даже Палата предпринимателей стала участником проекта «Ashyq». Так как основной целью проекта является в первую очередь обеспечение безопасности сотрудников и минимизация распространения COVID-19.

Наибольшее количество кодов выдано объектам общепита (465 объектов), компьютерные клубы – 25, фитнес клубы – 16, бильярдыне клубы – 13, спорткомплексы — 12, лотоклубы — 12, театры, филармонии, театры — 10, кинотеатры и кинорумы — 9, бассейны — 4, бани — 4, СПА-центры — 3.

Желающих участвовать в проекте Ашык с каждым днем становится больше.К примеру, выставочный центр Корме также выразил желание стать участником проекта и получил свой QR-код.

По статистике в разрезе регионов город Шымкент находится в топ лидерах по количеству выданных QR-кодов и по количеству размещенных на сайте акимата.

«Вместе с тем, и у участников проекта «Ashyq» есть обязанности по соблюдению требований к участию в проекте. Так, к примеру объекты предпринимательства с низким количеством регистрации посетителей по QR-коду (check-in) могут попасть под рейд мониторинговых групп. На сегодня по Шымкенту 22 объекта с низкими минимальными чекинами взяты на особый контроль мониторинговых групп. Всем им вынесено пока устное предупреждение. Кроме того, объекты, где check-in посетителей не проводится более 3 дней, исключаются акиматами из проекта. Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца», — отмечает Майя Исаева.

Напомним, с 26 апреля 2021 года доступ в отдельные объекты и заведения г. Шымкент стал возможен только с помощью мобильного приложения «Ashyq», заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством здравоохранения.

Приложение делит граждан на четыре статуса:

зеленый статус — означает, что у посетителя есть пройденный ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом на COVID-19.

синий статус — нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

желтый статус — обозначен в базе данных как контактный с зараженным COVID-19; по санитарным правилам, следует ограничить прогулки по городу.

красный статус — зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19. Обладателю этого статуса строго настрого запрещено выходить из самоизоляции по причине лечения от коронавирусной инфекции. К тому же, желающему посетить любое заведение с «красным» статусом может грозить и административная ответственность за нарушение режима карантина.