Новый терминал аэропорта обойдется дороже чем предполагалось.

Оказалось, что инвесторам необходимо выкупить еще 6 гектаров земли для телескопического трапа. Это позволит пассажирам попадать из терминала в самолет, не выходя на улицу. Затянется ли из-за этого строительство воздушной гавани вновь, покажет время. После того как новый терминал введут в эксплуатацию, пассажиропоток увеличится и воздушная гавань сможет одновременно принимать до 2 тысяч пассажиров и 16 самолетов. Сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

«Акимат продаёт 6 гектаров земли – это для телескопического трапа, перрона. Уже соответствующие разрешительные документы имеются, сейчас управление финансов будет заключать договор на выкуп земли. Они будут выкупать эту землю в течение 3 месяцев, четырьмя траншами, так как сумма большая – больше 800-сот миллионов тенге», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.