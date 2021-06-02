По проводимому ежедневному мониторингу, на сегодняшний день на внутреннем рынке города, по сопоставимому показателю цен на 19 основных социально значимых продовольственных товаров, рост наблюдается в 3-х продуктах, цена на остальные продукты находятся на уровне предельных цен.

Об этом сегодня в прямом эфире на страницах акимата города «Instagram» и «Facebook» сообщил руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии А.Каныбеков.

По его словам, на сегодняшний день в городе для стабилизации цен на социально значимые продукты питания действуют рабочая группа и комиссия по управлению стабилизационным фондом.

«В целом, особое внимание уделяются на цены социально значимых продуктов питания, которые население потребляет ежедневно. Сегодня цены на продовольственные товары растут в связи с увеличением себестоимости продукции и ростом цен на сырье, используемое в производстве. В этой связи, в рамках мер по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары в нашем городе проведена определенная работа», — сказал руководитель управления.

Так, в целях недопущения необоснованного роста цен на социальные продовольственные товары подписаны 14 двусторонних меморандумов с крупными торговыми сетями, продовольственными рынками и местными товаропроизводителями. Вместе с тем, по оборотному механизму стабилизационного фонда крупными торговыми сетями «Грамад», «Фиркан», «Magnum Cash&Carry» и местными товаропроизводителями, субъектам предпринимательства предоставлены заемные средства в оборот, заключены договоры, реализуется ряд социально значимых продовольственных товаров по фиксированным ценам.

Кроме того, в рамках стабилизации цен на основные продукты первой необходимости в 8 местах города организовываются передвижные социальные торговые точки ТОО «Hermes», где реализуется овощная продукция по фиксированным ценам.

Еженедельно в 4-х местах города на регулярной основе проводятся продовольственные ярмарки (перед домом культуры «Фосфорник», на территории Центрального стадиона имени Кажымукана, торговый ряд «1000 мелочей», возле торгового центра «Рахима Плаза»).

Кроме того, в густонаселенном районе (Енбекшинский район, ул. Елшибек батыра №116) открыт социальный магазин, где реализуются продовольственные товары повседневного потребления по низким ценам.