Следствием установлено, что полученные путем мошенничества деньги мошенник потратил и закрыл собственный кредит.

В Сайрамский РУП с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что в феврале знакомый обманным путем выманил у нее деньги под предлогом оформления кредита, передает Polisia.kz.

По словам потерпевшей, мошенник обещал помощь в получении беспроцентного займа в одном из банков. Доверившись аферисту, женщина в качестве вознаграждения передала около 200 тысяч тенге, однако так и не дождалась обещанного. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, бывший кредитный работник.

Следствием установлено, что полученные путем мошенничества деньги мошенник потратил и закрыл собственный кредит. Мужчина полностью признался в содеянном. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.