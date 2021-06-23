11 шеф-поваров из числа конкурсантов в течение двух дней старались удивить жюри своими кулинарными изысками в ресторане «The Sekret».

Главный судья — бренд-шеф компании «METRO» Ларан Делмас высоко оценил организацию конкурса и уровень подготовки наших поваров.

Помимо кулинарной битвы, ресторан «The Sekret» организовал мастер-класс для участников конкурса. За полчаса шеф-повар кулинарной школы «Техно шеф» Максим Масич показал участникам то, как можно сочетать несочетаемое и удивить гостей.

-Сегодня мы выступаем здесь как партнеры, у нас есть специальные призы для участников конкурса, и также я сегодня провожу мастер-класс для шеф-поваров, чтобы раскрыть секреты нашей студии, то чему мы будем обучать, — поделился впечатлениями Максим Масич.

За время соревнований у поваров была прекрасная возможность не только показать свое мастерство, но и перенять опыт коллег. Никто из участников не остался без призов и подарков.

Главный приз — полмиллиона тенге ждал своего победителя.

Судьи отметили что конкурс прошел на высшем уровне, с соблюдением санитарных правил, в ресторан запускали по QR-коду приложения Ашык.

Организаторы уверены, кулинарное шоу такого формата не только привлечет поваров из разных регионов страны, но и станет интересно туристам.