Также предприниматели отметили высокую стоимость тарифов на электроэнергию.

Трудности подключения новых предприятий к природному газу, подведение инфраструктуры к индустриальным зонам, а также другие проблемные вопросы туркестанских предпринимателей обсудили на заседании Проектного офиса.

Во встрече приняли участие руководитель областного управления предпринимательства и торговли Нурбахыт Иманкулов, директор региональной Палаты предпринимателей Тимур Накипбеков, представители соответствующих управлений, руководители банков второго уровня и микрофинансовых организаций, акимы районов и городов.

Бизнесмены рассказали о проблемах с обеспечением голубым топливом. Участники встречи провели детальный анализ для оптимального решения данной проблемы. Также предприниматели отметили высокую стоимость тарифов на электроэнергию. В результате были озвучены и рассмотрены ряд предложений.

Глава Палаты предпринимателей Туркестанской области отметил, что в целях ознакомления предпринимателей с программой льготного кредитования проектов в рамках «экономики простых вещей» функционирует специальный Call-center. На сегодняшний день более 400 из 3 тыс. предпринимателей выразили заинтересованность принять участие в программе.

Стоит отметить, в Туркестанской области по программе «Экономика простых вещей» профинансировано 296 проектов на общую сумму 32,7 млрд тенге, а также одобрено 14 проектов на сумму 8,6 млрд тенге, на рассмотрении еще 7 проектов. Всего же в настоящее время на сопровождении Проектного офиса Туркестанской области находится 317 проект на сумму 42,4 млрд тенге.