Более 800 студентов национальных и государственных вузов стали победителями международных олимпиад и конкурсов за последние два года.

В топ-5 государственных вузов по достижениям студентов вошли ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНУ имени аль-Фараби, Карагандинский технический университет, Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова.

В прошлом учебном году 87 студентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева заняли призовые места в IV Всероссийской олимпиаде, международной олимпиаде по сетевым технологиям «CISCO STARS-2019», Международной предметной олимпиаде, Regional Final of Huawei ICT Competition in Eurasia 2019-2020 и в других состязаниях.

Также студенты этого вуза достигли высоких результатов не только в предметных олимпиадах, но и в различных творческих и спортивных соревнованиях.

К примеру, вокалисты «E-STUDIO» стали победителями международных конкурсов в Украине и Узбекистане. Оркеcтр «Дала сазы», состоящий из студентов-домбристов, одержал победу в международном конкурсе «DUBAI MUSIC FESTIVAL-CONTEST».

Хорошие знания на международных олимпиадах продемонстрировали обучающиеся КазНУ имени аль-Фараби.

Студенты одного из старейших вузов страны стали стипендиатами международных фондов POSCO (Корея), Heiwa Nakajima Foundation (Япония), «MOPGA» (Франция), а также обладателями международных грантов «Erasmus», DORA.

Отличились также студенты КазНПУ имени Абая.

В 2020 году вуз занял призовое место в Международной олимпиаде по естественнонаучным дисциплинам среди студентов педагогических вузов. Кроме того, 18 студентов и магистрантов стали обладателями дипломов I, II, III степени Министерства образования и науки РК.

Вместе с тем обучающиеся КазНПУ им. Абая стали победителями республиканских предметных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ среди студентов и магистрантов.

Высокие результаты показали и обучающиеся региональных вузов. Так, студенты Карагандинского технического университета заняли первые места в хакатоне международного форума «Terricone valley IT-WEEK.KZ 2019» и в других международных студенческих конкурсах и научно-исследовательских проектах.

Топ-5 вузов по достижениям студентов замыкает Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова.

Победителями международных научно-исследовательских конкурсов и олимпиад стали свыше 50 студентов.