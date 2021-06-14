В Шымкенте для развития массового спорта торжественно открылись две новые детские спортивные площадки.

Строительство уличной площадки стало возможным при поддержке Eurasian Resources Group (ERG) в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве с акиматом города Шымкент.

Новый объект имеет большую спортивную площадку, навес, освещение и высокое ограждение. Для детей созданы все условия для игр в баскетбол, волейбол, футбол, теннис.

Строительство уличных площадок ведется в рамках программы по улучшению инфраструктуры города Шымкент. До конца года в других микрорайонах города появятся еще пять подобных площадок.

На протяжении 17 лет ERG ежегодно заключает меморандумы по реализации социально значимых проектов в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях, где расположены предприятия Группы. С этого года меморандум заключается с акиматом Шымкента.

Компания реализует программу «Родные города» по поддержке регионов присутствия. В рамках программы ведется строительство и ремонт жилых домов, школ, больниц, спортивных объектов для детей и взрослых, парков.