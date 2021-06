В социальных сетях распространяется информация о том, что вакцины против коронавируса могут влиять на фертильность мужчин и способствовать прерыванию беременности у женщин. Это неправда, передает stopfake.kz.

Подобные сообщения появились после выступления канадского врача Роджера Ходкинсона, который в ноябре 2020 года прославился громким заявлением о бесполезности масок и социального дистанцирования.

В этот раз Ходкинсон, патолог по образованию, заявил, что ученые уже имеют достаточно доказательств того, что «спайковые белки вакцины экспрессируются как в плаценте, так и в семенниках».

«Для беременных женщин это может означать прерывание беременности. Для мужчин — конец рождения детей вообще».

Упомянутые доказательства Ходкинсон не назвал. Но на данный момент нет исследований, которые подтвердили бесплодие у вакцинированных мужчин и прерывание беременности у женщин.

В то же время проведены исследования, которые доказывают, что вакцинация никак не сказалась на репродуктивной функции участников. Например, исследование группы ученых из Университета Майами, опубликованное в научном журнале JAMA.

Ученые изучали 4 основных показателя мужской фертильности: концентрация и подвижность сперматозоидов, общее количество подвижных сперматозоидов и объем спермы. Исследование длилось с 17 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. В нем участвовало 45 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Из них 21 получил вакцину Pfizer/BioNTech, а 24 — вакцину Moderna. Участники сдали образцы спермы до вакцинации и спустя 70 дней после введения второй дозы препарата.

По результатам исследования все 4 показателя не снизились, а некоторые даже увеличились. Из восьми мужчин, у которых в начале исследования была низкая концентрация сперматозоидов (концентрация сперматозоидов <15 миллионов / мл), у семи она увеличилась до нормального диапазона. Ученые отмечают, что эти показатели также зависят от активности половой жизни перед сдачей анализов.

Нет и доказательств того, что вакцинация способствует прерыванию беременности.

Медицинский журнал The New England Journal of Medicine в апреле 2020 года опубликовал результаты исследования команды из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, которая проверила плаценту у 84 женщин, получивших вакцину против COVID-19 во время беременности, и у 116 женщин, которые не были вакцинированы, но не имели положительного результата теста на SARS-CoV-2.

По данным, полученным в период с 14 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, у привитых женщин оказалась меньше вероятность развития некоторых патологий. А процент младенцев, родившихся живыми (86,1%), процент преждевременных родов (9,4%) и других неблагоприятных исходов не сильно отличался от зарегистрированного процента для населения до пандемии COVID-19.

«Предварительные результаты не показали очевидных сигналов об опасности вакцин мРНК против COVID-19 для беременных. Тем не менее необходимо более длительное наблюдение, включая наблюдение за большим количеством женщин, вакцинированных на ранних сроках беременности, для получения информации о материнских, беременных и младенческих исходах», — говорится в исследовании.