«Вся вода стекает ко мне во двор»: на что жаловались жители районному акиму

В Шымкенте состоялась встреча жителей с акимом Каратауского района Алмасом Абаевым.

Аким Каратауского района Алмас Абаев вместе с депутатами встретился с жителями, чтобы обсудить проделанную работу и рассказать о планах на 2026 год. Глава района сообщил, что вопросы освещения, состояния дорог и водоснабжения остаются актуальными и решаются поэтапно. Пока в некоторых жилых массивах вода подается всего по 12 часов в сутки. Аким заверил, что в этом году проблему планируют полностью устранить.

Алмас Абаев, аким Каратауского района:

«В 2026 году начнутся работы по подключению трёх населённых пунктов к системе централизованного водоснабжения. В настоящее время готовится проектно-сметная документация для микрорайонов «Жаңақұрылыс» в жилых массивах Таскен, Сайрам и в микрорайоне «Гидрогеолог». Документы разрабатывает подрядная организация».

Жителей района волновали нерешённые вопросы. Некоторые признались, что впервые за долгое время увидели «живого депутата». Также прозвучали просьбы организовать отдельные встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Вопрос жителя:

«Я освещал проблему, но ответа так и не получил. Сотрудники полиции проводят встречи только в районах, а в городе нет? Для них что, закон другой?»

Ответ Алмаса Абаева, акима Каратауского района:

«Днём у сотрудников плотный график. Встречи проводятся в вечернее время, выезжает руководящий состав. Мы сохраним ваши данные и обязательно пригласим вас на следующую встречу».

Отдельной темой стала ситуация с подтоплениями. Жители пожаловались, что во время дождей и таяния снега вода скапливается во дворах, создавая неудобства и угрозу для имущества.

Житель:

«Вся вода стекает ко мне во двор. Насос не справляется. Уже три года так живём. Устали».

Ответ Алмаса Абаева, акима Каратауского района:

«В этом году рассмотрим возможность продлить сеть и установить колодец дальше от насосной линии. Обязательно решим этот вопрос».

Осенью районные власти заявляли о полной готовности к зиме. Однако с первыми снегопадами улицы оказались подтоплены, а дворы — в талой воде. Сейчас коммунальные службы и спецтехника работают в усиленном режиме. Остаётся надеяться, что нынешняя ситуация станет уроком и позволит заранее подготовиться к следующему сезону.