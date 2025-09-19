Жители мкр Мирас узнали у акима Шымкента, когда их проблемы будут решены

Их проблемы копились годами. И хотя на встречу пришло не так много людей, вопросов оказалось достаточно. Жители микрорайона Мирас решили узнать у городского главы напрямую, когда их проблемы будут решены.

— Уважаемый, Габит мырза, помогите нам решить проблему с автобусами. Их очень не хватает. Ходят плохо. Транспорт перегруженный. Особенно в период учебного года. Мы часами ждем нужный нам маршрут. Проблему обещали решить еще в прошлом году, но ситуация до сих пор не меняется, только пустые обещания.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Поступление новых автобусов продолжается. Недавно в город прибыли 30 машин, их предоставили три компании. Остальные перевозчики также обязаны выполнить свои обязательства, и мы их к этому привлекли. В целом ситуация будет улучшаться. Но всё зависит от возможностей: если получится, транспорт выйдет на линии сразу, если нет — прошу отнестись с пониманием и немного подождать».

Не меньше волнует мирасовцев и тема детских площадок. Игровые комплексы в микрорайоне есть, но камер видеонаблюдения и освещения нет. И игровые эелементы нередко подвергаются вандализму.

— В нашем районе есть хорошая детская площадка, но там отсутствует освещение и камеры, из-за этого по ночам приходят посторонние, ломают и портят имущество. Рядом есть свободный участок площадью около 10 соток. Мы хотели бы, чтобы на этом месте обустроили зону отдыха для аксакалов с лавочками и столами для игры в шахматы.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Освещение будет. Ответственная компания есть, определённая работа уже проведена. Постепенно город освещают. Что касается участка на 10 соток, его нужно проверить. Если это государственная земля — сделаем, если частная, то, к сожалению, не сможем.

Жалобы звучали и от жителей микрорайона Сайрам. Здесь проблема стоит острее, во дворах нет ни одной детской площадки.

— В Сайраме до сих пор не решён вопрос с благоустройством дворов. Мы неоднократно обращались к акиму Каратауского района, проблема не решалась, а встретиться так и не удалось. Самая большая проблема- отсутствие детских площадок. Дети вынуждены играть во дворах в пыли, и на дорогах, что небезопасно. Просим обратить внимание и решить этот вопрос.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Важно понимать, что установить площадки на каждой улице не возможно. На одной есть, на другой нет. Вдоль новой дороги ведется стройка новой площадки. Всему свое время».

Но самой болезненной темой для жителей микрорайона Сайрам остаётся канализация.

Жители жалуются: из-за частых аварий улицы заливает нечистотами, запах становится невыносимым.

— Почему до сих пор не решена проблема с канализацией. На нескольких перекрёстках постоянно возникают аварийные ситуации: стоки выливаются наружу, улицы заливает, появляется неприятный запах. Мы неоднократно обращались, приезжали представители Каратауского района, но окончательного решения так и нет.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Вопросом канализации мы обязательно займемся. Проведем реконструкцию старых сетей. Постепенно будем менять проблемные участки. Но, к сожалению, сразу всё решить невозможно-поймите и нас пожалуйста»

Шымкентцы надеются, что их просьбы не останутся без внимания, а озвученные проблемы найдут своё решение.