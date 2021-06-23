Сегодня казахстанские стражи порядка отмечают профессиональный праздник – День полиции.

23 июня 1992 года Верховным советом Республики Казахстан принят Закон “Об органах внутренних дел Республики Казахстан”, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 23 июня утвержден Днем полиции.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поздравил всех полицейских страны с профессиональным праздником.

“Уважаемые ветераны, коллеги! Искренне поздравляю вас с Днем полиции Казахстана. С момента обретения независимости сотрудники правоохранительных органов работают над обеспечением общественного порядка в стране и защитой прав граждан. Президент уделяет работе правоохранительных органов особое внимание. Для повышения доверия общества к полиции продолжается переход к сервисной модели. Реформирована ведомственная система образования. Улучшились социальные и материальные условия сотрудников. Возросла заработная плата, увеличилось количество работников, получающих жилищную компенсацию. Это требует от сотрудников полиции высокой ответственности и добросовестности.

В период чрезвычайного положения и карантина сотрудники выполняют не только свои прямые обязанности, но и вместе с врачами находятся на передовой по защите жизни и здоровья людей. Высоко оценен труд сотрудников, приложивших максимум усилий для обеспечения безопасности в стране. За годы независимости 1,5 тысячи сотрудников удостоены государственных наград.

К сожалению, за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 802 сотрудника, 2650 – получили ранения. Мы никогда не забудем наших коллег, сохранивших верность присяге. Вечная дань уважения духу наших героев! Особый вклад в развитие полиции внесли и наши ветераны. Хочу поблагодарить их за этот труд и воспитание молодежи и формирование имиджа полиции в новом формате. Уважаемые ветераны и коллеги! В этот профессиональный праздник желаю вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины – Республики Казахстан!”, – говорится в поздравительной речи министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Источник: Polisia.kz