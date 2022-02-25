Освободив Ерлана Тургумбаева от должности главы МВД РК, Глава государства назначил его своим советником.

«Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником Президента Республики Казахстан«, — говорится в сообщении.

Экс-министру МВД в этом году исполнится 60. В органах внутренних дел начал работать еще в 1984 году. С 2012 года был заместителем министра внутренних дел, с 2019 года — министр внутренних дел Республики Казахстан. Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, «Барыс» ІІ степени.