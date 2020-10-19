Министр МВД РК Ерлан Тургумбаев опубликовал список аккаунтов в социальных сетях всех начальников департаментов полиции городов и регионов.

«В рамках концепции «слышащего государства» осуществляется реформа местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», которая является одним из важных шагов перехода на сервисную модель работы полиции и призвана обеспечить тесное взаимодействие с населением, более оперативное и эффективное реагирование на жалобы и заявления граждан.

Открытость и доступность полиции обеспечивают и социальные сети. Подразделения органов внутренних дел, начальники департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны имеют аккаунты в Instagram и Facebook, работает мой блог на платформе egov.kz, личная страница в Facebook.

Вы можете напрямую связаться с руководством департамента полиции и департамента уголовно-исполнительной системы вашей области по приведенным ниже ссылкам. Ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания и ответа!» _ сообщил глава МВД РК.