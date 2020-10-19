Министр МВД РК Ерлан Тургумбаев опубликовал список аккаунтов в социальных сетях всех начальников департаментов полиции городов и регионов.
«В рамках концепции «слышащего государства» осуществляется реформа местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», которая является одним из важных шагов перехода на сервисную модель работы полиции и призвана обеспечить тесное взаимодействие с населением, более оперативное и эффективное реагирование на жалобы и заявления граждан.
Открытость и доступность полиции обеспечивают и социальные сети. Подразделения органов внутренних дел, начальники департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны имеют аккаунты в Instagram и Facebook, работает мой блог на платформе egov.kz, личная страница в Facebook.
Вы можете напрямую связаться с руководством департамента полиции и департамента уголовно-исполнительной системы вашей области по приведенным ниже ссылкам. Ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания и ответа!» _ сообщил глава МВД РК.
начальник ДП г. Нур-Султан Саденов Ержан Сапарбекович
начальник ДП г. Алматы Таймерденов Канат Даниярович
https://www.facebook.com/pressalmaty
начальник ДП г. Шымкент Жұмаханбетов Ералы Мұсаәліұлы
https://www.facebook.com/eraly.jymahanbetov
начальник ДП Алматинской области Кудебаев Серик Мырзакулович
начальник ДП Актюбинской области Арыстанов Атыгай Газымбекович https://www.facebook.com/profile.php?id=100055040485172
начальник ДП Акмолинской области Баймурзин Арманбек Хакимбекович
начальник ДП Атырауской области Умбеткалиев Камза Бактыгалиевич
начальник ДП Восточно-Казахстанской области Мадиев Сагат Кентаевич
https://www.facebook.com/sagatmadiev
начальник ДП Жамбылской области Сулейменов Жанат Куанышевич
начальник ДП Западно-Казахстанской области Аблазимов Махсудхан Нугманович
начальник ДП Карагандинской области Файзуллин Ерлан Жумасеитович
начальник ДП Костанайской области Аймагамбетов Бекет Иманович
https://www.facebook.com/BeketAimagambetov
начальник ДП Кызылординской области Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы
начальник ДП Мангистауской области Бактыбаев Жанарбек Телюбекович
начальник ДП Павлодарской области Масимов Нурлан Мырзаханович
https://www.facebook.com/nurlan.masimov.9883
начальник ДП Северо-Казахстанской области Тулебаев Марат Сагинтаевич
https://www.facebook.com/tulebayev.marat
начальник ДП Туркестанской области Дальбеков Кайрат Султанбаевич
начальник ДП на транспорте Бекеев Оңал Ботайұлы
https://www.facebook.com/aymatullakyzy