Тургумбаева заменили на Марата Ахметжанова

Новый указ был опубликован на сайте Акорды.

«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — говорится в сообщени.

Марат Ахметжанов экс-председатель антикора сменил на этом посту Ерлана Тургумбаева, который возглавлял ведомство на протяжении последних 3 лет.