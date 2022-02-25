Тургумбаева заменили на Марата Ахметжанова

Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Министерства внутренних дел. Им стал Марат Ахметжанов.
Новый указ был опубликован на сайте Акорды.
«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — говорится в сообщени.
Марат Ахметжанов экс-председатель антикора сменил на этом посту Ерлана Тургумбаева, который возглавлял ведомство на протяжении последних 3 лет.