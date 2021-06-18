Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли.

В ходе мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступили министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, аким г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким Карагандинской области Женис Касымбек, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин Лайон.

Открывая совещание, Глава государства отметил значимость отрасли для нашей страны и для мировой энергетической системы.

— Газовая отрасль занимает важное место в социально-экономическом развитии. Потребление газа в стране растет с каждым годом, однако темпы добычи газа не соответствуют этому росту. Запускаются новые проекты по переводу промышленных объектов на газ. Растет количество населения, потребляющего голубое топливо. Поэтому спрос на газ будет только расти. И предложение должно удовлетворять спрос, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Заслушав доклады участников совещания, Президент подчеркнул, что действующая модель развития и управления отраслью требует обновления.

– Основные открытия углеводородного сырья за годы Независимости пришлись на нефтяные месторождения. Прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии, фактически отсутствует. Поэтому расширение ресурсной базы газа через проведение геологоразведочных работ является приоритетом для Правительства и Фонда «Самрук-Казына», – отметил Глава государства.

По его мнению, особое внимание следует также обратить на повышение инвестиционной привлекательности отрасли. В рамках нынешней системы недропользователи не заинтересованы в увеличении производства газа и строительстве газоперерабатывающих мощностей. Правительству поручено выработать подходы по привлечению инвестиций в производство газа.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, «КазТрансГаз» станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции. Президент подчеркнул, что считает предложение «Самрук-Казына» по передаче «КазТрансГазу» приоритетного права недропользования на новые месторождения правильным.

– В то же время Правительство должно внимательно рассмотреть все аспекты и условия предоставления такого права. Крайне важно не монополизировать доступ к газовым месторождениям. Правительство должно создать условия для самостоятельной разведки и разработки газовых месторождений независимыми инвесторами. В случае успешной реализации концепции вертикально интегрированной газовой компании Правительству совместно с «Самрук-Казына» предстоит изучить возможность проведения IPO «КазТрансГаз» уже в 2022 году, в том числе и через народное IPO. Это существенно оживит финансовый рынок и даст возможность гражданам обладать частью газового достояния страны, – заявил Президент.

Совершенствование ценообразования на внутреннем рынке газа Глава государства назвал одним из приоритетных вопросов. По его словам, активная газификация регионов привела к увеличению потребления газа. За последние пять лет внутренний рынок увеличился на 40 % – с 12 до 17 миллиардов кубометров газа. При этом цена на газ в Казахстане – одна из самых низких среди стран СНГ.

– Ранее я давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу Правительство выработать подходы не позднее 1 сентября, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Для модернизации газотранспортной системы Президент дал поручение Правительству и Фонду задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и, возможно, от приватизации.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза.

– В Мангистауской области более 90 % автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 %. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.

В ходе совещания Президент подверг критике работу еще одного крупного поставщика сжиженного газа – Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

— Предприятие работает с перебоями, несмотря на то, что модернизация была завершена в 2018 году. В результате мы имеем снижение производства всей линейки нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа. Это вызвало дефицит и повышение цен на заправочных станциях. Данная ситуация привела к определенной социальной напряженности. В этой связи поручаю Правительству изучить перспективы роста потребности в сжиженном газе и внести предложения по строительству дополнительных мощностей по его производству. Отдельным вопросом является механизм распределения газа. Сейчас данный процесс осуществляется в «ручном» и непрозрачном режиме, что приводит к высоким коррупционным рискам. В целях исключения неэффективных посредников и формирования рыночной цены были внедрены электронные торговые площадки. Следует максимально задействовать их потенциал. Госорганы и бизнес должны привыкать к работе по-новому, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении особое внимание было уделено газификации Казахстана, уровень которой превысил 53 % по стране. Шесть регионов газифицированы более чем на 90 %. В то же время Президент указал на то, что работы по газификации столицы, Карагандинской и Акмолинской областей отстают от графика.

– Магистральный газопровод «Сарыарка» был своевременно введен в эксплуатацию в 2019 году. Этот социально значимый общестрановой проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Из-за нерасторопности акиматов сроки завершения фактической газификации жилья откладываются. Поэтому Правительству предстоит актуализировать план газификации данных регионов с четкими сроками, индикаторами и ответственными лицами, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что отдельного внимания заслуживает полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.

– Это вопрос государственной важности. Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода «Сарыарка» или подключение к российской газотранспортной системе. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Правительству совместно с акиматами регионов следует определиться с выбором в ближайшее время, – подчеркнул Президент.

Одним из приоритетных направлений развития нефтегазового сектора является глубокая переработка углеводородов. Глава государства констатировал, что до сих пор не завершено строительство интегрированного газохимического комплекса, которое тянется более десяти лет. Он считает, что в условиях жесткой конкуренции следует выработать более гибкие подходы, целиком соответствующие реалиям рынка. Правительству поручено разработать комплексное инвестиционное предложение.

— Разговоры о нефтегазохимии у нас, как правило, сводятся к двум продуктам: полиэтилен и полипропилен. Думаю, что надо расширить этот перечень. Спрос на рынке не ограничивается этими материалами. Вокруг узловых нефтегазохимических производств должны создаваться предприятия по переработке базовой продукции в готовые изделия промышленного и бытового назначения, ориентированные на внутренний и внешний рынок. С учетом вышеизложенного Правительству предстоит подготовить видение дальнейшего развития отрасли с упором на диверсификацию конечной продукции, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент еще раз напомнил, что во всем мире наблюдается устойчивая тенденция – декарбонизация промышленности и экономики. Казахстан, не оставаясь в стороне, заявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году.

– Достижение нулевого баланса выбросов потребует структурных промышленных и экономических изменений. Поручаю к 2030 году увеличить объем газовой генерации в полтора раза – с 21 до 33 миллиардов киловатт-часов. Газ должен занять не менее четверти энергобаланса страны. Согласно моему поручению, к этому времени доля возобновляемых источников энергии должна составить 15 %. Таким образом, к концу текущего десятилетия почти половина электроэнергии в стране будет вырабатываться за счет более экологичных источников, – подытожил свое выступление Глава государства.