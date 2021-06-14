Казахстанских полицейских переоденут. Для сотрудников полиции разработают новую форму.

У правоохранителей вместо классических туфель, как сейчас, появятся кроссовки, чтобы было удобно нести службу и в случае чего броситься в погоню за нарушителем.

«В этом году на замену формы мы уже готовим проекты дизайна форменного обмундирования, в конце года уже будем одевать. В первую очередь будем одевать патрульных полицейских и участковых инспекторов, которые непосредственно несут службу на улице. Форма уже апробирована. Она очень удобная для несения службы на улице. Вводится новый элемент – кроссовки и берцы», — говорит Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК.