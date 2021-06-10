Комитет государственных доходов сообщает о размещении ссылки по просмотру запрета на выезд в мобильном приложении КГД «Е-Salyq-Azamat».

Сервис позволяет гражданам перед вылетом за границу проверить в мобильном приложении КГД «Е-Salyq-Azamat» себя путем просмотра реестра должников на предмет наличия запрета на выезд. Ссылка перенаправляет пользователя на сайт АИС ОИП.

Как пояснили в КГД, судебные исполнители ограничивают выезд за пределы страны физическим лицам, имеющим задолженность перед бюджетом суммой свыше 40 месячных расчетных показателя, путем выставления ограничений в реестре должников.

В КГД разъяснили, что для входа в мобильное приложение, в целях безопасности Ваших данных, необходимо, чтобы Ваш номер мобильного телефона был зарегистрирован на Ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Комитет государственных доходов призывает граждан пользоваться бесплатным мобильным приложением КГД «Е-Salyq-Azamat».