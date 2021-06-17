Медицинские работники Шымкента были награждены в преддверии Дня медицинского работника.
Среди них есть и главврачи, и обычные медицинские сестры.
Так, благодарственными письмами акима города Шымкент награждены:
1. Асилбекова Айгуль Касымбековна — врач общей практики городской поликлиники №2
2. Камила Токтарбаева — старшая медсестра городской поликлиники №10
3. Сариева Фаруза Омановна — старшая медсестра городской поликлиники №13
4. Умиртаева Гульмира Арынтаевна — семейный врач медицинского центра «Интертич»
5. Мамиева Айдынкуль Килибаевна — врач-эпидемиолог медицинского центра «Дау-Мед»
Медалью «Еңбек ардагері» Министерства здравоохранения Республики Казахстан:
1. Есполганова Каршыга Зулбыхаровна — медсестра кардиологического отделения «Центр сердца Шымкент»
2. Сабиркулов Даниёр Абдимажитович — фельдшер Станции скорой помощи
3. Абдрашова Гульпарида Шойынбаевна — старшая медсестра центра по профилактике и борьбе со СПИД
4. Тогусбаева Салтанат Азимовна — врач-педиатр реабилитационного центра «Мать и дитя»
5. Жумагулов Келесбай Боранбаевич — ветеран санитарно-эпидемиологической сферы
Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» Министерства здравоохранения Республики Казахстан:
1. Сарбасова Мария Ермахановна — фельдшер городской поликлиники №6
2. Сулейменова Жаксыкуль — врач-эксперт городской больницы №2
3. Гавриков Валерий Иванович — заведующий родильным отделением городской больницы №3
4. Оспанова Акнур Аманжоловна — врач общей практики городской поликлиники №5
5. Оспанов Кайратжан Кадырбекович — заместитель главного врача городской поликлиники №12
6. Серик Ерлан Серикович — заместитель главного врача городского перинатального центра
7. Жумадилова Динара Агадиловна — главный врач детской городской клинической больницы
8. Турымбетова Айгуль Мелесовна — руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент
Нагрудным знаком Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» :
1. Тойболова Нурипа Абильдаковна-медицинская сестра реабилитационного центра» Мейірім»
2. Жуманов Рысхан Кунтуганович-врач реаниматолог центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева
3. Астанаева Жайнар Орынбасаровна-заместитель директора Городского центра крови
4. Сапаргалиева Айгуль Октябрьовна-главный врач реабилитационного центра №2
5. Калдыбекова Бейсенкуль Мутажбековна-руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент