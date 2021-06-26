За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 628, город Алматы — 217, город Шымкент — 73, Акмолинская область — 32, Актюбинская область — 31, Алматинская область — 41, Атырауская область — 89, Восточно-Казахстанская область — 82, Жамбылская область — 34, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 219, Костанайская область — 36, Кызылординская область — 28, Мангистауская область — 39, Павлодарская область — 35, Северо-Казахстанская область — 21, Туркестанская область — 27.
Всего в стране выявлены 416442 заболевших.