За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 181, город Алматы — 65, город Шымкент — 4, Акмолинская область — 36, Актюбинская область — 6, Алматинская область — 30, Атырауская область — 27, Восточно-Казахстанская область — 67, Жамбылская область — 22, Западно-Казахстанская область — 33, Карагандинская область — 161, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 15, Мангистауская область — 7, Павлодарская область — 47, Северо-Казахстанская область — 5, Туркестанская область — 18.
Всего в стране выявлено 402996 заболевших.