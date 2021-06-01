За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1123 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 142, город Алматы — 195, город Шымкент — 20, Акмолинская область — 79, Актюбинская область — 11, Алматинская область — 60, Атырауская область — 30, Восточно-Казахстанская область — 71, Жамбылская область — 29, Западно-Казахстанская область — 56, Карагандинская область — 259, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 9, Мангистауская область — 8, Павлодарская область — 60, Северо-Казахстанская область — 41, Туркестанская область — 13.
Всего в стране выявлены 387672 заболевших.