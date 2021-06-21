Полицейские Шымкента остановили проводимый во время карантина кудалык.

Ежедневно стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города.

В случае выявления нарушителей, в их отношении собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Так, 20 июня в ходе очередного рейда в Абайском районе полицейские выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале ресторана собралось около 60 человек.

Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись. У администратора объекта взята объяснительная.

Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.