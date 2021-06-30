Молодых педагогов-выпускников вузов планируется принимать на работу после сдачи Национального квалификационного тестирования.

Новшество направлено на усиление качества подготовки педагогических кадров. Квалификационное тестирование позволит определить уровень предметных знаний и владения методикой преподавания учебного предмета.

«Мы внедряем это для того, чтобы наших детей обучали те педагоги, знания которых будут обеспечивать качество образования. Выпускники вузов текущего учебного года и педагоги, не работавшие в школе до этого времени, должны будут сдать Национальное квалификационное тестирование. На работу планируется принимать тех, кто наберет необходимый балл по итогам сдачи НКТ. После демонстрации необходимых знаний при прохождении тестирования выпускники смогут проявить профессиональные навыки уже в стенах школ. Речь идет только о начинающих педагогах, требование не распространяется на тех, кто уже работает», – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Казахстанским вузам было поручено провести информационно-разъяснительную работу о целесообразности и необходимости нововведения среди студентов выпускных курсов.

Cдача НКТ уже стартовала.

Для сдачи необходима предварительная регистрация на сайте Национального центра тестирования.

Напомним, что с 2020 года были ужесточены требования к желающим поступить в вузы на педагогические специальности.

Если раньше пороговый балл ЕНТ для будущих педагогов составлял 50, то теперь он повышен до 75 баллов.

Увеличен и размер стипендии с 26 до 42 тысяч тенге.

Отметим, что с сентября этого года размер стипендии всех студентов страны будет увеличен на 20%.